В Иране произошло сильное землетрясение: разрушены десятки домов

В пострадавшем регионе уже работают спасатели. Ведутся разборы завалов, восстанавливаются коммуникации.

Напомним, в середине ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой свыше 7. Тогда погибло более 500 человек. Подземные толчки тогда ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.