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В Иране произошло сильное землетрясение: разрушены десятки домов

13 декабря 2017 06:44
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Новости Ирана. Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Ирана. Разрушены десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране произошло сильное землетрясение: разрушены десятки домов-1

В пострадавшем регионе уже работают спасатели. Ведутся разборы завалов, восстанавливаются коммуникации.

Напомним, в середине ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой свыше 7. Тогда погибло более 500 человек. Подземные толчки тогда ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

# Землетрясение # Фотофакт

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