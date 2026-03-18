В Иране погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщают местные СМИ. По данным агентства Fars, Лариджани находился в квартире своей дочери, когда по зданию был нанесен удар истребителями США и Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ним погибли его сын, один из заместителей и несколько телохранителей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семье Лариджани и пообещал суровую месть за его гибель. О причастности к ликвидации накануне заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Али Лариджани занимал ключевую позицию в системе национальной безопасности. Он курировал переговоры по стратегическим вопросам, включая иранскую ядерную программу. Операция США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Все это время стороны наносят взаимные удары. В Тель-Авиве заявляют, что стремятся не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал страны и призывает иранцев свергнуть режим. Тегеран, в свою очередь, подчеркивает, что готов защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров.