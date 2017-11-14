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В Иране объявлен всенародный траур по жертвам землетрясения

14 ноября 2017 07:45
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Новости Ирана. Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака продолжает расти. К этому моменту в списках погибших более 450 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Иране 14 ноября объявлен всенародный траур.

Масштабные поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Под завалами по-прежнему остаются люди. Количество пострадавших достигло уже 7 тысяч.  Стихия разрушила десятки тысяч домов. Для людей, оставшихся без крова, организованы палаточные лагеря. Турция направила в пострадавшие районы самолеты с гуманитарной помощью, а также заявила о готовности принять в своих больницах травмированных. За ситуацией в пострадавших от стихии странах следит МИД Беларуси.

# Землетрясение

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