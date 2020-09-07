В Иране из-за сильного землетрясения пострадали более 30 человек

Новости Ирана. Более 30 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магнитуда подземных толчков составила 5.1. Многие жители получили травмы, когда в панике выбегали из своих домов.
Новости Ирана. Более 30 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магнитуда подземных толчков составила 5.1. Многие жители получили травмы, когда в панике выбегали из своих домов.
В пострадавшие районы направлены спасательные бригады. Данных о серьезных разрушениях в результате природного катаклизма пока не поступало. В целях безопасности некоторые жители остались ночевать на улице.