В Иране из-за сильного землетрясения пострадали более 30 человек

Новости Ирана. Более 30 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магнитуда подземных толчков составила 5.1. Многие жители получили травмы, когда в панике выбегали из своих домов.