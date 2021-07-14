В Ираке объявлен трёхдневный траур по погибшим на пожаре в больнице

Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа».

Согласно последним данным, число погибших в результате трагедии в провинции Ди-Кар превысило 120 человек. Еще десятки пострадали. Не исключается, что жертв может быть гораздо больше. На месте ЧП продолжают работать спасатели. Предварительные результаты расследования случившегося обещают представить в ближайшие дни. Среди основных версий – взрыв баллона с кислородом.