В Индонезии защитники животных спасли редкого орангутанга-альбиноса: видеофакт

Новости Индонезии. Индонезийские защитники животных спасли чрезвычайно редкого орангутанга-альбиноса. Примата обнаружили на острове Барнео, где его в клетке держали местные жители. Когда специалисты привезли 5-летнюю самку в центр, она была очень истощена, а на теле виднелись следы побоев.

Сейчас за орангутангом обеспечивается необходимый уход. Голубоглазая обезьянка уже начала набирать вес и выглядит гораздо лучше. Когда ее здоровье придет в норму, специалисты отпустят самку в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.