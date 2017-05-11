Прямой эфир

В Индонезии защитники животных спасли редкого орангутанга-альбиноса: видеофакт

11 мая 2017 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Индонезийские защитники животных спасли чрезвычайно редкого орангутанга-альбиноса. Примата обнаружили на острове Барнео, где его в клетке держали местные жители. Когда специалисты привезли 5-летнюю самку в центр, она была очень истощена, а на теле виднелись следы побоев.

Сейчас за орангутангом обеспечивается необходимый уход. Голубоглазая обезьянка уже начала набирать вес и выглядит гораздо лучше. Когда ее здоровье придет в норму, специалисты отпустят самку в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дикие животные

Другие новости рубрики

Все новости
Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России
10 мая 2017 13:29

Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России

Из-за допущенных 9 мая столкновений уволено руководство полиции Днепра и Днепропетровской области
10 мая 2017 09:56

Из-за допущенных 9 мая столкновений уволено руководство полиции Днепра и Днепропетровской области

Президент США «немедленно» уволил директора ФБР из-за «утраты доверия в способность» руководить бюро
10 мая 2017 09:54

Президент США «немедленно» уволил директора ФБР из-за «утраты доверия в способность» руководить бюро