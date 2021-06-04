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В Индонезии волонтёры восстанавливают кораллы. Посмотрите, что они делают под водой

04 июня 2021 14:50
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Новости Индонезии. Группа по охране окружающей среды у берегов Индонезии установила почти 6 000 «рифовых звезд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии волонтёры восстанавливают кораллы. Посмотрите, что они делают под водой-1

Это конструкции, которые перекрывают бреши в рифах, где кораллы погибли, и способствуют их росту на этом месте.

В Индонезии волонтёры восстанавливают кораллы. Посмотрите, что они делают под водой-4

Проект международный. На Индонезийском архипелаге обитает более 75 % видов кораллов, распространенных на планете.

В Индонезии волонтёры восстанавливают кораллы. Посмотрите, что они делают под водой-7

Над ними нависла угроза из-за человеческой деятельности, разрушительного рыболовства, глобального потепления и сильных волн.

# Охрана природы # Фотофакт

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