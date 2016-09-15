В Индонезии в результате взрыва туристического катера погибли 2 человека

Новости Индонезии. В Индонезии взорвался туристический катер. 2 человека погибли, около 20 получили ранения. Инцидент произошел через 5 минут после того, как паром отошел от порта на острове Бали. Власти начали расследование.

Скорее всего, причиной аварии стала техническая неисправность в топливном баке.

Отметим, небольшие лодки и паромы – основной вид транспорта, который соединяет острова Индонезийского архипелага. Однако техническое состояние этих судов вызывает много нареканий, и различного рода аварии происходят довольно часто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.