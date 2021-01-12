В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа разбившегося Boeing

Она длится всего несколько минут: лайнер потерпел крушение спустя считаные минуты после взлета из аэропорта Джакарты.

Со дна моря на месте авиакатастрофы спасатели уже подняли останки тел пассажиров и обломки самолета. На борту находились 62 человека. Известно, что лайнер набирал высоту, но потом меньше чем за минуту резко снизился на 3000 метров.