В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа разбившегося Boeing
Новости Индонезии. В Индонезии следователи проверяют запись переговоров экипажа Boeing, разбившегося 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она длится всего несколько минут: лайнер потерпел крушение спустя считаные минуты после взлета из аэропорта Джакарты.
Со дна моря на месте авиакатастрофы спасатели уже подняли останки тел пассажиров и обломки самолета. На борту находились 62 человека. Известно, что лайнер набирал высоту, но потом меньше чем за минуту резко снизился на 3000 метров.
Наземные службы не получали никаких аварийных сигналов. По данным экспертов, воздушное судно попало в грозовой фронт, оказалось в зоне сильной турбулентности и разрушилось при ударе о воду.