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В Индонезии рост числа заражённых коронавирусом бьёт рекорды. Вводятся новые ограничительные меры

23 июня 2021 09:47
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Новости Индонезии. Новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19 ввели власти Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии рост числа заражённых коронавирусом бьёт рекорды. Вводятся новые ограничительные меры-1

Рост числа инфицированных бьет рекорды. Большинство предприятий переводят 75 % сотрудников на удаленную работу, а школьников – на домашнее обучение. Проведение всех религиозных мероприятий приостановлено, закрылись туристические объекты. В районах с высоким уровнем угрозы кафе и рестораны будут работать до 8 вечера и только на вынос. Магазины будут единовременно обслуживать лишь 25 % от возможного числа покупателей.

Несмотря на серьезную эпидситуацию, правительство пока не объявило общенациональный карантин.

# Коронавирус # Фотофакт

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