В Индонезии рост числа заражённых коронавирусом бьёт рекорды. Вводятся новые ограничительные меры

Рост числа инфицированных бьет рекорды. Большинство предприятий переводят 75 % сотрудников на удаленную работу, а школьников – на домашнее обучение. Проведение всех религиозных мероприятий приостановлено, закрылись туристические объекты. В районах с высоким уровнем угрозы кафе и рестораны будут работать до 8 вечера и только на вынос. Магазины будут единовременно обслуживать лишь 25 % от возможного числа покупателей.

Несмотря на серьезную эпидситуацию, правительство пока не объявило общенациональный карантин.