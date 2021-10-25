В Индонезии при посадке разбился грузовой самолёт, погиб пилот

Новости Индонезии. В Индонезии разбился грузовой самолет. При заходе на посадку лайнер упал на взлетно-посадочную полосу и развалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии разбился грузовой самолет. При заходе на посадку лайнер упал на взлетно-посадочную полосу и развалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один пилот погиб, второй остался жив и находится в больнице. Причины крушения выясняются.
По предварительной версии, экипаж мог допустить ошибку при посадке из-за густого тумана. Аэропорт, где произошло ЧП, закрыт. Специалисты убирают с полосы обломки самолета.