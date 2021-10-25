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В Индонезии при посадке разбился грузовой самолёт, погиб пилот

25 октября 2021 10:47
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Новости Индонезии. В Индонезии разбился грузовой самолет. При заходе на посадку лайнер упал на взлетно-посадочную полосу и развалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индонезии при посадке разбился грузовой самолёт, погиб пилот-1

Один пилот погиб, второй остался жив и находится в больнице. Причины крушения выясняются.  

В Индонезии при посадке разбился грузовой самолёт, погиб пилот-4

По предварительной версии, экипаж мог допустить ошибку при посадке из-за густого тумана. Аэропорт, где произошло ЧП, закрыт. Специалисты убирают с полосы обломки самолета.  

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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