В Индонезии при посадке разбился грузовой самолёт, погиб пилот

Новости Индонезии. В Индонезии разбился грузовой самолет. При заходе на посадку лайнер упал на взлетно-посадочную полосу и развалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один пилот погиб, второй остался жив и находится в больнице. Причины крушения выясняются.