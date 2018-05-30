В Индонезии пассажир пошутил о бомбе в самолёте: не менее 10 человек получили травмы, выпрыгнув из лайнера

Чтобы досадить соседу, который переложил вещи, один из пассажиров заявил, что в самолете заложена взрывчатка. После этих слов на борту началась паника. Люди бросились к аварийному выходу, открыли его и стали выпрыгивать из самолета. В результате не менее 10 человек попали в больницу с ушибами и переломами.

Шутника задержали. Он передан в руки полиции.