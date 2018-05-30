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В Индонезии пассажир пошутил о бомбе в самолёте: не менее 10 человек получили травмы, выпрыгнув из лайнера

30 мая 2018 14:43
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Новости Индонезии. Неудачная шутка: из-за слов пассажира о бомбе на борту самолета пассажиры стали выпрыгивать из лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в аэропорту индонезийского города Понтианак.

В Индонезии пассажир пошутил о бомбе в самолёте: не менее 10 человек получили травмы, выпрыгнув из лайнера-1

Чтобы досадить соседу, который переложил вещи, один из пассажиров заявил, что в самолете заложена взрывчатка. После этих слов на борту началась паника. Люди бросились к аварийному выходу, открыли его и стали выпрыгивать из самолета. В результате не менее 10 человек попали в больницу с ушибами и переломами.

Шутника задержали. Он передан в руки полиции.

# Авиасообщение # Фотофакт

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