В Индонезии пассажир пошутил о бомбе в самолёте: не менее 10 человек получили травмы, выпрыгнув из лайнера

Новости Индонезии. Неудачная шутка: из-за слов пассажира о бомбе на борту самолета пассажиры стали выпрыгивать из лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в аэропорту индонезийского города Понтианак.
Новости Индонезии. Неудачная шутка: из-за слов пассажира о бомбе на борту самолета пассажиры стали выпрыгивать из лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в аэропорту индонезийского города Понтианак.
Чтобы досадить соседу, который переложил вещи, один из пассажиров заявил, что в самолете заложена взрывчатка. После этих слов на борту началась паника. Люди бросились к аварийному выходу, открыли его и стали выпрыгивать из самолета. В результате не менее 10 человек попали в больницу с ушибами и переломами.
Шутника задержали. Он передан в руки полиции.