В Индонезии назвали предварительную причину разрушения самолёта

Новости Индонезии. В Индонезии продолжается подъем обломков Boeing, потерпевшего крушение в субботу, 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты говорят, что самолет, скорее всего, разбился при ударе о воду. Такой вывод удалось сделать исходя из площади, по которой разбросаны обломки воздушного судна.

Ранее удалось обнаружить черные ящики разбившегося самолета. Воздушное судно при взлете попало в грозовой фронт и оказалось в зоне сильной турбулентности. Лайнер упал с высоты 3 километра. На борту находились 62 человека. Все они были гражданами Индонезии.