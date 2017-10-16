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В индийском Бангалоре обрушился жилой дом: известно о 6 погибших

16 октября 2017 08:28
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Новости Индии. В индийском городе Бангалор обрушился жилой дом. К этому моменту известно о 6 погибших. Развернута поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индийском Бангалоре обрушился жилой дом: известно о 6 погибших-1

Под развалинами здания могут находиться люди. Первоначально, причиной трагедии считался взрыв газового баллона. Однако позже специалисты сообщили: емкости на втором и первом этажах пусты, что исключает версию утечки газа.

# Фотофакт # Обрушение дома

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