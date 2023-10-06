В Индии возросло число жертв наводнения

Новости Индии. Число жертв разрушительного наводнения на севере Индии выросло до 40 человек, около 130 числятся пропавшими. По заявлению властей, это далеко не окончательные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Число жертв разрушительного наводнения на севере Индии выросло до 40 человек, около 130 числятся пропавшими. По заявлению властей, это далеко не окончательные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В штате Сикким, который больше всего пострадал от природного бедствия, идут работы по ликвидации последствий стихии. Рабочие продолжают находить под завалами погибших. Там потоки воды смыли 11 мостов и повредили или уничтожили более 270 домов. Пострадали свыше 22 тысяч человек. Из-за наводнений в штате застряли полторы тысячи туристов, их собираются эвакуировать на военных вертолетах, как только позволит погода.