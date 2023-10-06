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В Индии возросло число жертв наводнения

06 октября 2023 10:43
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Новости Индии. Число жертв разрушительного наводнения на севере Индии выросло до 40 человек, около 130 числятся пропавшими. По заявлению властей, это далеко не окончательные данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии возросло число жертв наводнения-1

В штате Сикким, который больше всего пострадал от природного бедствия, идут работы по ликвидации последствий стихии. Рабочие продолжают находить под завалами погибших. Там потоки воды смыли 11 мостов и повредили или уничтожили более 270 домов. Пострадали свыше 22 тысяч человек. Из-за наводнений в штате застряли полторы тысячи туристов, их собираются эвакуировать на военных вертолетах, как только позволит погода.

# Наводнение # Новости Индии # Фотофакт

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