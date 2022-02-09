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В Индии студенты устроили забастовку из-за запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях

09 февраля 2022 14:17
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Новости Индии. В Индии вспыхнули массовые студенческие волнения. Причиной послужил запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии студенты устроили забастовку из-за запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях-1

В крупнейших городах на улицы вышли сотни молодых людей, в том числе сами девушки с требованием к правительству отменить это решение. Новый закон расколол общество на два лагеря. Одни осуждают его, считая, что он нарушает права человека и ограничивает свободу женщин, которые вправе сами выбирать в чем и как им ходить. В том числе лишает их права на образование. Другие, напротив, считают его правильным и своевременным.  Зачастую демонстрации сторонников и противников запрета на хиджаб проходят параллельно, но благодаря полиции столкновений между ними пока удалось избежать.

# Акции протеста # Фотофакт

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