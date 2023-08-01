В Индии строительный кран упал на группу рабочих. Погибли 17 человек

Новости Индии. 17 человек погибли при падении крана в Индии. ЧП произошло во время строительства автомагистрали в штате Махараштра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многотонная конструкция рухнула на группу рабочих. В момент обрушения на стройплощадке находились 27 человек. Трое из них получили серьезные травмы. Под обломками могут находиться еще пятеро. На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков. Премьер-министр страны поручил провести тщательное расследование трагедии.