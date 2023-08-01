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В Индии строительный кран упал на группу рабочих. Погибли 17 человек

01 августа 2023 11:48
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Новости Индии. 17 человек погибли при падении крана в Индии. ЧП произошло во время строительства автомагистрали в штате Махараштра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии строительный кран упал на группу рабочих. Погибли 17 человек-1

Многотонная конструкция рухнула на группу рабочих. В момент обрушения на стройплощадке находились 27 человек. Трое из них получили серьезные травмы. Под обломками могут находиться еще пятеро. На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков. Премьер-министр страны поручил провести тщательное расследование трагедии.

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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