В Индии стартуют президентские выборы

Новости Индии. В Индии стартует голосование на выборах за нового президента страны. За этот пост борются два кандидата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый – бывший губернатор одного из штатов – по предварительным подсчетам, именно он пользуется поддержкой большинства и является фаворитом президентской гонки. Еще один кандидат – экс-спикер парламента.

В настоящее время пост индийского лидера занимает Пранаб Кумар Мукерджи, в 2017 году ему исполняется 82 года. Он был избран президентом еще в 2012 году. В мае 2017 года Мукерджи заявил, что не будет переизбираться, срок его полномочий истекает 24 июля.