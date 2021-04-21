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В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей

21 апреля 2021 08:29
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Рост числа зараженных и новые мутации COVID-19: мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей-1

Сложная эпидобстановка наблюдается в Турции, Колумбии и Бразилии. В Германии за сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев заражения. Сильнейший всплеск заболеваемости переживает Индия. Система здравоохранения страны на грани краха.

В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей-4

В некоторых государствах между тем постепенно возвращаются к жизни до пандемии. В Нидерландах с 28 апреля намерены отменить комендантский час.

В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей-7

А в Израиле закрыли последние отделения в больницах для больных COVID-19. Заболеваемость в стране идет на спад – прививку от коронавируса получили более 70 % жителей.

# Коронавирус # Фотофакт

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