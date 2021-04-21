В Индии сильнейший всплеск коронавируса, а в Израиле получили прививку более 70% жителей

Рост числа зараженных и новые мутации COVID-19: мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная эпидобстановка наблюдается в Турции, Колумбии и Бразилии. В Германии за сутки выявили почти 25 тысяч новых случаев заражения. Сильнейший всплеск заболеваемости переживает Индия. Система здравоохранения страны на грани краха.

В некоторых государствах между тем постепенно возвращаются к жизни до пандемии. В Нидерландах с 28 апреля намерены отменить комендантский час.