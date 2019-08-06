В Индии разбился школьный автобус: погибли около 10 детей, трое травмированы

Новости Индии. Авария произошла в северной части страны. На горной дороге водитель автобуса внезапно потерял управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате машина съехала с трассы и упала в ущелье. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Движение по дороге затруднено, но не перекрыто. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.