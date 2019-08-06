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В Индии разбился школьный автобус: погибли около 10 детей, трое травмированы

06 августа 2019 19:07
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Новости Индии. Авария произошла в северной части страны. На горной дороге водитель автобуса внезапно потерял управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии разбился школьный автобус: погибли около 10 детей, трое травмированы-1

В результате машина съехала с трассы и упала в ущелье. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Движение по дороге затруднено, но не перекрыто. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Индии разбился школьный автобус: погибли около 10 детей, трое травмированы-4

# Авария # Фотофакт

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