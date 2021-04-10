Прямой эфир

В Индии произошёл пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Четыре человека погибли

10 апреля 2021 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В индийском штате Махараштра в результате масштабного пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли четыре человека. Еще двое – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии произошёл пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Четыре человека погибли-1

Пламя вспыхнуло на первом этаже здания, затем дым от возгорания быстро распространился. Из отделения реанимации удалось спасти лишь шесть человек, остальные скончались из-за асфиксии.

В Индии произошёл пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Четыре человека погибли-4

На месте происшествия работают экстренные службы. 27 пациентов доставили в другую больницу. Среди наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур
10 апреля 2021 12:08

Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур

Экипаж космического корабля «Юрий Гагарин» доставил на борт МКС 169 килограммов полезных грузов
09 апреля 2021 17:19

Экипаж космического корабля «Юрий Гагарин» доставил на борт МКС 169 килограммов полезных грузов

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского
09 апреля 2021 17:07

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского