В Индии произошёл пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Четыре человека погибли

Новости Индии. В индийском штате Махараштра в результате масштабного пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли четыре человека. Еще двое – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В индийском штате Махараштра в результате масштабного пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли четыре человека. Еще двое – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя вспыхнуло на первом этаже здания, затем дым от возгорания быстро распространился. Из отделения реанимации удалось спасти лишь шесть человек, остальные скончались из-за асфиксии.
На месте происшествия работают экстренные службы. 27 пациентов доставили в другую больницу. Среди наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание.