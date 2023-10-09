В Индии приступили к расчистке завалов после наводнения

Новости Индии. После разрушительного наводнения в Индии местные спасатели приступили к расчистке городов от завалов. Для этого задействована как спецтехника, так и просто лопаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых штатах жители сейчас столкнулись с нехваткой топлива. В результате выхода из берегов ледникового озера потоки воды прорвали дамбу гидроэлектростанции. Тысячи людей были вынуждены экстренно эвакуироваться. Вода разрушила полтора десятка мостов, больше 250 домов и размыла участки шоссе. Всего от удара стихии пострадали 22 тысячи человек, почти 100 остаются в списках пропавших без вести.