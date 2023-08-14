В Индии позаниматься йогой можно вместе с кошками

Новости Индии. Необычные занятия по йоге проходят в столице Индии. В этом зале нет идеальной тишины. Суету наводят кошки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не раздражает посетителей, ведь они намеренно выбрали такую опцию. Кототерапия помогает людям снять стресс и отвлечься от повседневных забот, уверены фанаты йоги.

Ананья Паливал, спортсменка:

Думаю, что эта йога с кошками сильно отличается от простой тренировки. Она хорошо отвлекает нас. Это совершенно другое мероприятие.