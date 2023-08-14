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В Индии позаниматься йогой можно вместе с кошками

14 августа 2023 07:59
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Новости Индии. Необычные занятия по йоге проходят в столице Индии. В этом зале нет идеальной тишины. Суету наводят кошки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не раздражает посетителей, ведь они намеренно выбрали такую опцию. Кототерапия помогает людям снять стресс и отвлечься от повседневных забот, уверены фанаты йоги.

В Индии позаниматься йогой можно вместе с кошками-1

Ананья Паливал, спортсменка:
Думаю, что эта йога с кошками сильно отличается от простой тренировки. Она хорошо отвлекает нас. Это совершенно другое мероприятие.

В Индии позаниматься йогой можно вместе с кошками-4

Занятия с кошками проходят в рамках инициативы «Час лапы». Она помогает находить хозяев бездомным животным. Авторы программы говорят, что после каждого занятия есть желающие узнать больше об этих питомцах. А значит их шансы обрести дом увеличиваются.

# Животные # Новости Индии # Фотофакт

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