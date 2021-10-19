В Индии пара приплыла на свадьбу в чане для приготовления пищи. Всё из-за сильных паводков

Регион охватил паводок, но он не стал преградой на пути к семейному счастью для жениха и невесты. Чтобы попасть на свою свадебную церемонию, они плыли по затопленной дороге в гигантском котле для приготовления пищи. Им помогали управлять еще сразу несколько гостей церемонии, которая, несмотря ни на что, прошла по расписанию.