В Индии пара приплыла на свадьбу в чане для приготовления пищи. Всё из-за сильных паводков

Новости индии. Необычный свадебный кортеж был замечен на юге Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости индии. Необычный свадебный кортеж был замечен на юге Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регион охватил паводок, но он не стал преградой на пути к семейному счастью для жениха и невесты. Чтобы попасть на свою свадебную церемонию, они плыли по затопленной дороге в гигантском котле для приготовления пищи. Им помогали управлять еще сразу несколько гостей церемонии, которая, несмотря ни на что, прошла по расписанию.