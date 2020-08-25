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В Индии обрушился пятиэтажный жилой дом, есть погибшие

25 августа 2020 08:11
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Новости Индии. Масштабная спецоперация развернулась в индийском штате Махараштра, где 24 августа обрушился пятиэтажный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-под завалов удалось спасти 60 жителей. Как минимум один человек погиб, еще 15 травмированы.

В Индии обрушился пятиэтажный жилой дом, есть погибшие-1

Дом, в котором жили 40 семей, рухнул на глазах у прохожих буквально за считанные секунды. Сначала обрушились три верхних этажа здания, затем рухнули стены остальных. Предварительной причиной ЧП называют обильные осадки.

В Индии обрушился пятиэтажный жилой дом, есть погибшие-4

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В ловушке остаются более 20 жителей.

# Обрушение дома # Фотофакт

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