В Индии обрушился пятиэтажный жилой дом, есть погибшие

Новости Индии. Масштабная спецоперация развернулась в индийском штате Махараштра, где 24 августа обрушился пятиэтажный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-под завалов удалось спасти 60 жителей. Как минимум один человек погиб, еще 15 травмированы.

Дом, в котором жили 40 семей, рухнул на глазах у прохожих буквально за считанные секунды. Сначала обрушились три верхних этажа здания, затем рухнули стены остальных. Предварительной причиной ЧП называют обильные осадки.