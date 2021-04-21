В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией

Новости мира. Новый штамм коронавируса с тройной мутацией обнаружили в Индии. Насколько он заразен, станет известно только после проведения дополнительных исследований. При этом ученые полагают, что новый вариант может преодолевать естественный иммунитет организма к COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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