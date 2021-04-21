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В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией

21 апреля 2021 18:18
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Новости мира. Новый штамм коронавируса с тройной мутацией обнаружили в Индии. Насколько он заразен, станет известно только после проведения дополнительных исследований. При этом ученые полагают, что новый вариант может преодолевать естественный иммунитет организма к COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией-1

Сложная эпидобстановка остается во многих странах, в том числе в Турции, Колумбии и Бразилии. Не улучшается ситуация и в Украине. Там продлили режим ЧС до 30 июня.

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией-4

Некоторые страны стараются вернуться к жизни до пандемии. Финляндия представила план постепенного отказа от коронавирусных ограничений.

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией-7

В Нидерландах с 28 апреля намерены отменить комендантский час.

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией-10

В Израиле закрыли последние отделения в больницах для зараженных коронавирусом.

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией-13

Заболеваемость в стране постепенно идет на спад. Прививку от COVID-19 получили более 70 % жителей.

# Коронавирус # Фотофакт

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