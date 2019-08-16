В Индии на фестивале метания камней пострадали 100 человек

Новости Индии. Мужчины из двух деревень, расположенных на разных берегах реки Джаан, ежегодно выходят друг против друга, вооружившись камнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схватка длится, пока противник не сдастся. Довольно часто фестиваль заканчивается плачевно. Некоторые участники от полученных ранений погибают.