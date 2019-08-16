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В Индии на фестивале метания камней пострадали 100 человек

16 августа 2019 20:48
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Новости Индии. Мужчины из двух деревень, расположенных на разных берегах реки Джаан, ежегодно выходят друг против друга, вооружившись камнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии на фестивале метания камней пострадали 100 человек-1

Схватка длится, пока противник не сдастся. Довольно часто фестиваль заканчивается плачевно. Некоторые участники от полученных ранений погибают.

В Индии на фестивале метания камней пострадали 100 человек-4

Кровавый бой проходит в стране уже более трех веков. Традиция связана с древней легендой.

# Фестиваль # Фотофакт

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