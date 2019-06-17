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В Индии масштабная забастовка врачей: медики требуют обеспечить безопасность в клиниках

17 июня 2019 11:12
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Новости Индии. В Индии врачи объявили массовую 24-часовую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики требуют от властей обеспечить должную безопасность в государственных клиниках.

В Индии масштабная забастовка врачей: медики требуют обеспечить безопасность в клиниках-1

Акцию протеста объявили в знак солидарности с медперсоналом одной из больниц штата Западная Бенгалия. Там врачей избили родственники умершего пожилого пациента.

Отметим, такие инциденты в стране не редкость, в результате нападений чаще всего страдают медсестры. На минувшей неделе в подобных забастовках приняли участие свыше 30 тысяч человек. 

В Индии масштабная забастовка врачей: медики требуют обеспечить безопасность в клиниках-4

В Индии масштабная забастовка врачей: медики требуют обеспечить безопасность в клиниках-6

В Индии масштабная забастовка врачей: медики требуют обеспечить безопасность в клиниках-8

# Забастовка # Фотофакт

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