В Индии масштабная забастовка врачей: медики требуют обеспечить безопасность в клиниках

Новости Индии. В Индии врачи объявили массовую 24-часовую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики требуют от властей обеспечить должную безопасность в государственных клиниках.

Акцию протеста объявили в знак солидарности с медперсоналом одной из больниц штата Западная Бенгалия. Там врачей избили родственники умершего пожилого пациента.

Отметим, такие инциденты в стране не редкость, в результате нападений чаще всего страдают медсестры. На минувшей неделе в подобных забастовках приняли участие свыше 30 тысяч человек.