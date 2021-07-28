В Индии из-за наводнения погибли 190 человек. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту страны

Новости Индии. Уже 190 человек погибли из-за наводнения в Индии. Не менее 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Уже 190 человек погибли из-за наводнения в Индии. Не менее 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пострадавшие районы направляется гуманитарная помощь. Людям необходима еда, одежда, медикаменты. Многие остались без жилья.
В связи с многочисленными жертвами наводнений соболезнование президенту Индии направил Александр Лукашенко. Глава государства выразил слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.