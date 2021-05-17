В Индии из-за мощного циклона погибли не менее 10 человек

Новости Индии. Индию накрыл мощный циклон. Более 10 человек погибли. Свыше 150 тысяч эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра превышают 200 км/час. Власти закрыли порты и аэропорт Мумбаи. В шесть штатов, лежащих на пути циклона, направили почти 2,5 тысячи спасателей. Местные власти опасаются, что стихия может разрушить дороги, а также повредить линии электропередачи. В связи с чем больницам, лечащим пациентов с COVID-19, было предложено обеспечить резервное питание.