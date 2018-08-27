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В Индии из-за дождей рухнул 4-этажный жилой дом

27 августа 2018 14:08
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Новости Индии. В индийском штате Гуджарат из-за проливных дождей рухнул жилой дом. 4-этажное здание сложилось, как карточный домик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии из-за дождей рухнул 4-этажный жилой дом-1

Трагедия унесла жизнь одного человека. Еще четверых человек специалисты извлекли из-под завалов в ходе 12-часовой спасательной операции. Пострадавшие уже доставлены в больницу. На момент обрушения дома большинство его жильцов проводили выходные в пригородах, что позволило избежать значительного числа жертв.

# Несчастный случай # Фотофакт

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