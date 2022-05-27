Прямой эфир

В Индии инфляция приблизилась к 8%, подорожали мясо, чай, овощи и фрукты

27 мая 2022 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В Индии снова ускорилась инфляция. Теперь она приблизилась к 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии инфляция приблизилась к 8%, подорожали мясо, чай, овощи и фрукты-1

Больше всего выросли цены на мясо, чай, растительное масло, овощи и фрукты. За год их стоимость увеличилась на 25 %. В целях защиты собственного продовольственного рынка и снижения инфляции власти страны ограничили экспорт сахара. До конца октября индийские компании смогут отгрузить не более двух с половиной миллионов тонн. При этом в силе останутся подписанные до введения эмбарго контракты с импортерами из США и Евросоюза.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Пособия не корректировались 5 лет
27 мая 2022 12:56

ЕС обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Пособия не корректировались 5 лет

Летающий зал славы Диего Марадоны открыли в Аргентине. Можно посмотреть записи игр и форму знаменитости
27 мая 2022 11:25

Летающий зал славы Диего Марадоны открыли в Аргентине. Можно посмотреть записи игр и форму знаменитости

Подготовили уже все документы. Албания планирует отдать НАТО крупную военно-морскую базу Паша-Лиман
27 мая 2022 11:15

Подготовили уже все документы. Албания планирует отдать НАТО крупную военно-морскую базу Паша-Лиман