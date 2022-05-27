В Индии инфляция приблизилась к 8%, подорожали мясо, чай, овощи и фрукты

Новости Индии. В Индии снова ускорилась инфляция. Теперь она приблизилась к 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего выросли цены на мясо, чай, растительное масло, овощи и фрукты. За год их стоимость увеличилась на 25 %. В целях защиты собственного продовольственного рынка и снижения инфляции власти страны ограничили экспорт сахара. До конца октября индийские компании смогут отгрузить не более двух с половиной миллионов тонн. При этом в силе останутся подписанные до введения эмбарго контракты с импортерами из США и Евросоюза.