В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток

Новости Индии. Более полусотни человек стали жертвами ливневых дождей в Индии за последние двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Уттаракханд. Здесь непогода унесла 32 жизни. В соседнем штате Химачал-Прадеш погибли свыше 20 граждан. Дожди привели к масштабным затоплениям и сходам оползней. В результате многие населенные пункты на севере страны оказались отрезаны от внешнего мира.

Тяжелая ситуация складывается и в столичном регионе. Критической отметки достиг уровень воды в одной из крупнейших рек. В целях безопасности 10 тысяч человек, проживающих вблизи водной артерии, были вынуждены эвакуироваться.