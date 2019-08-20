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В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток

20 августа 2019 08:20
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Новости Индии. Более полусотни человек стали жертвами ливневых дождей в Индии за последние двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток-1

В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток-3

Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Уттаракханд. Здесь непогода унесла 32 жизни. В соседнем штате Химачал-Прадеш погибли свыше 20 граждан. Дожди привели к масштабным затоплениям и сходам оползней. В результате многие населенные пункты на севере страны оказались отрезаны от внешнего мира.

Тяжелая ситуация складывается и в столичном регионе. Критической отметки достиг уровень воды в одной из крупнейших рек. В целях безопасности 10 тысяч человек, проживающих вблизи водной артерии, были вынуждены эвакуироваться.

В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток-6

В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток-8

В Индии более 50 жителей погибли из-за ливней за двое суток-10

# Наводнение # Фотофакт

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