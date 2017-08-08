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В Индии более 280 индийцев умерли от свиного гриппа с начала 2017 года

08 августа 2017 14:20
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Новости Индии. Более 280 индийцев скончались от свиного гриппа с начала 2017 года. На 8 августа число заболевших превышает 2000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии более 280 индийцев умерли от свиного гриппа с начала 2017 года-1

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Мумбаи. Там зафиксировано 830 случаев заражения вирусом. Медики советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности и отказаться от контактов с заболевшими.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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