В Индии более 280 индийцев умерли от свиного гриппа с начала 2017 года

Новости Индии. Более 280 индийцев скончались от свиного гриппа с начала 2017 года. На 8 августа число заболевших превышает 2000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Более 280 индийцев скончались от свиного гриппа с начала 2017 года. На 8 августа число заболевших превышает 2000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в Мумбаи. Там зафиксировано 830 случаев заражения вирусом. Медики советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности и отказаться от контактов с заболевшими.