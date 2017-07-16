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В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье: погибли 16 человек

16 июля 2017 14:02
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Новости Индии. Автобус с паломниками рухнул в ущелье на севере Индии. Погибли 16 человек, около 30 – пострадали. ДТП случилось на трассе в штате Джамму и Кашмир. Люди, по всей видимости, ехали в пещеры Амарнатх – одну из наиболее известных индуистских святынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч паломников каждое лето стекаются к этому высокогорному ледяному царству, чтобы поклониться сталагмиту, олицетворяющему для них бога Шиву.

По статистике, каждый день в результате аварий на дорогах Индии гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек.

# Фотофакт # Авария

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