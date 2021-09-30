В Индии автобус с 20 пассажирами ночью упал с моста, 6 человек погибли

Новости Индии. В Индии шесть человек погибли, когда автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасательная операция затянулась из-за темноты, так как происшествие случилось ночью. Что касается причины трагедии, то полиция рассматривает две версии: водитель не справился с управлением или заснул. Точно выяснить будет очень сложно, так как он оказался в числе погибших.