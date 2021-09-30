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В Индии автобус с 20 пассажирами ночью упал с моста, 6 человек погибли

30 сентября 2021 08:40
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Новости Индии. В Индии шесть человек погибли, когда автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии автобус с 20 пассажирами ночью упал с моста, 6 человек погибли-1

Спасательная операция затянулась из-за темноты, так как происшествие случилось ночью. Что касается причины трагедии, то полиция рассматривает две версии: водитель не справился с управлением или заснул. Точно выяснить будет очень сложно, так как он оказался в числе погибших.  

# Авария # Фотофакт

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