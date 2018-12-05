В Индии автобус рухнул в ущелье

Новости Индии. Автобус рухнул в ущелье в восточном индийском штате Трипура. В результате аварии пострадали 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники экстренных служб подняли людей на поверхность и доставили в близлежащую больницу. Большая часть пациентов находится в критическом состоянии.

Расходы на лечение пассажиров рухнувшего автобуса правительство возьмет на себя. Причины ДТП пока неизвестны.