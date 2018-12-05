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В Индии автобус рухнул в ущелье

05 декабря 2018 09:03
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Новости Индии. Автобус рухнул в ущелье в восточном индийском штате Трипура. В результате аварии пострадали 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии автобус рухнул в ущелье-1

Сотрудники экстренных служб подняли людей на поверхность и доставили в близлежащую больницу. Большая часть пациентов находится в критическом состоянии.

Расходы на лечение пассажиров рухнувшего автобуса правительство возьмет на себя. Причины ДТП пока неизвестны.

В Индии автобус рухнул в ущелье-4

В Индии автобус рухнул в ущелье-6

# Авария # Фотофакт

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