В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества

Новости Индии. 38 человек стали жертвами тропического циклона в Индии. Стихия обрушилась на страну 17 мая, принеся с собой ливни и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. 38 человек стали жертвами тропического циклона в Индии. Стихия обрушилась на страну 17 мая, принеся с собой ливни и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под ударом оказались несколько штатов. В Гуджарате повреждены свыше 16 тысяч зданий, почти 6 тысяч деревень остались без электричества. Закрыты морские порты. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Свои дома покинули более 200 тысяч жителей.
О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в других регионах. В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасательных бригад.
Циклон ослаб и движется на северо-восток от Гуджарата.