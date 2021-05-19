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В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества

19 мая 2021 10:12
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Новости Индии. 38 человек стали жертвами тропического циклона в Индии. Стихия обрушилась на страну 17 мая, принеся с собой ливни и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества-1

Под ударом оказались несколько штатов. В Гуджарате повреждены свыше 16 тысяч зданий, почти 6 тысяч деревень остались без электричества. Закрыты морские порты. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Свои дома покинули более 200 тысяч жителей.

В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества-4

О серьезных разрушениях и жертвах сообщают и в других регионах. В ликвидации последствий стихии задействованы десятки спасательных бригад.

Циклон ослаб и движется на северо-восток от Гуджарата.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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