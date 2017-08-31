В Хьюстоне, пострадавшем от урагана «Харви», на химическом заводе прогремел взрыв

Новости США. На химическом заводе в американском Хьюстоне прогремели несколько взрывов. ЧП было прогнозируемым. О нем предупреждало руководство компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об опасностях взрыва или пожара заговорили вскоре после того, как наводнение вывело из строя энергосистему предприятия, а затем и устройства охлаждения химических веществ. Из ближайших к зоне ЧП районов эвакуируют население.

Наводнение спровоцировал ураган «Харви» – сильнейший в штате более чем за полвека. Его жертвами стали уже 30 человек. Есть пропавшие без вести. Сумма ущерба колоссальная – более 23 миллиардов долларов.

31 августа «Харви» ударил по еще одному американскому штату – Луизиане. В приграничных территориях уже идут ливни, начинаются подтопления.