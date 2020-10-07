В Хьюстоне обрушилось строящееся здание. Погибли три человека

Новости США. В результате частичного обрушения строящегося здания в американском Хьюстоне погибли три человека. ЧП произошло в западной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе работ произошло обрушение лестниц, на которых находились строители. Одного пострадавшего удалось извлечь из-под завалов. Он находится в больнице. Тела троих погибших остаются под рухнувшими конструкциями.