В Хургаде выпал град. На курорт обрушилась снежная буря

Новости Египта. В Египте на популярный курорт обрушилась снежная буря. В городе Хургада выпал град, были молнии и ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые улицы оказались затопленными, в результате чего практически остановилось автомобильное движение. Из-за непогоды пострадали и авиакомпании. Многие рейсы были отменены.