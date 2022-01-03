В Хургаде выпал град. На курорт обрушилась снежная буря

Новости Египта. В Египте на популярный курорт обрушилась снежная буря. В городе Хургада выпал град, были молнии и ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. В Египте на популярный курорт обрушилась снежная буря. В городе Хургада выпал град, были молнии и ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые улицы оказались затопленными, в результате чего практически остановилось автомобильное движение. Из-за непогоды пострадали и авиакомпании. Многие рейсы были отменены.
Власти страны призвали жителей и туристов оставаться дома и держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.