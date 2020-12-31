Прямой эфир

В Хорватии новое землетрясение. Помощь пострадавшей стране предложили 14 государств

31 декабря 2020 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Хорватии. Четвертый день подряд – в Хорватии произошло новое землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали в районе городов Петрыня, Глина и Сисак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Хорватии новое землетрясение. Помощь пострадавшей стране предложили 14 государств-1

Напомним, эти же регионы несколько дней назад пережили мощный природный катаклизм, приведший к гибели семи человек. Повреждены и разрушены десятки зданий. Местные жители вынуждены ютиться во временных центрах и автомобилях.

В Хорватии новое землетрясение. Помощь пострадавшей стране предложили 14 государств-4

Свою помощь пострадавшей стране уже предложили 14 государств. На место стихийного бедствия направляют жилые контейнеры, палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели. Для восстановления наиболее пострадавших районов хорватские власти выделят около 16 миллионов евро.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Риге из-за взрыва в жилом доме погиб человек
31 декабря 2020 13:09

В Риге из-за взрыва в жилом доме погиб человек

«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом
31 декабря 2020 12:47

«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом

В Европе проходят демонстрации из-за недовольства жителей карантинными мерами на Новый год
31 декабря 2020 12:26

В Европе проходят демонстрации из-за недовольства жителей карантинными мерами на Новый год