В Хорватии новое землетрясение. Помощь пострадавшей стране предложили 14 государств

Новости Хорватии. Четвертый день подряд – в Хорватии произошло новое землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали в районе городов Петрыня, Глина и Сисак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, эти же регионы несколько дней назад пережили мощный природный катаклизм, приведший к гибели семи человек. Повреждены и разрушены десятки зданий. Местные жители вынуждены ютиться во временных центрах и автомобилях.