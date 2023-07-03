В Хорватии 60-летний открыл стрельбу из автомата, один человек погиб и есть раненые

Полиция Хорватии арестовала подозреваемого в нападении, в результате которого один человек был убит и несколько ранены в городе Сисак, пишет РИА Новости.

Житель города в возрасте 60 лет, который страдает от психических проблем, обстрелял соседей из автоматического оружия.

45-летняя женщина погибла, четверо человек получили тяжелые ранения. Еще двое, включая ребенка, получили легкие ранения при попытке спастись. В итоге происшествия два частных дома и автомобиль сгорели полностью, а один дом и машина были повреждены частично.