В ходе протестов по случаю шестидесятой годовщины Римского договора в столице Италии задержано более 100 человек

Новости Италии. Более 100 человек задержаны в ходе протестов в Риме. В итальянской столице прошли сразу несколько массовых акций. Поводом для демонстраций стала шестидесятая годовщина Римского договора, который заложил основы современного ЕС.

Накануне была подписана декларация, в которой определены приоритеты развития Евросоюза. В их числе экономический рост, защита и безопасность, лидерство на международной арене. Все это будет происходить уже без участия Великобритании. Страна запускает процедуру выхода из ЕС.

В связи с этим протестующие поделились на две группы – сторонников и противников объединения. Отмечается, что беспорядков практически не было. А полиция объяснила задержания необходимостью установить личность некоторых участников с целью предотвращения провокаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.