Прямой эфир

В ходе протестов по случаю шестидесятой годовщины Римского договора в столице Италии задержано более 100 человек

26 марта 2017 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Более 100 человек задержаны в ходе протестов в Риме. В итальянской столице прошли сразу несколько массовых акций. Поводом для демонстраций стала шестидесятая годовщина Римского договора, который заложил основы современного ЕС.

Накануне была подписана декларация, в которой определены приоритеты развития Евросоюза. В их числе экономический рост, защита и безопасность, лидерство на международной арене. Все это будет происходить уже без участия Великобритании. Страна запускает процедуру выхода из ЕС.

В связи с этим протестующие поделились на две группы – сторонников и противников объединения. Отмечается, что беспорядков практически не было. А полиция объяснила задержания необходимостью установить личность некоторых участников с целью предотвращения провокаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Митинги против коррупции проходят 26 марта в России: во Владивостоке задержаны десятки человек
26 марта 2017 10:41

Митинги против коррупции проходят 26 марта в России: во Владивостоке задержаны десятки человек

Митинг в поддержку экс-депутата парламента в Кыргызстане перерос в столкновения с милицией
26 марта 2017 10:36

Митинг в поддержку экс-депутата парламента в Кыргызстане перерос в столкновения с милицией

Мощный взрыв прогремел на западе Великобритании: более 30 человек пострадали
26 марта 2017 10:31

Мощный взрыв прогремел на западе Великобритании: более 30 человек пострадали