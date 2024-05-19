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В Хиросиме и Нагасаки выразили США протест из-за ядерного испытания

19 мая 2024 12:51
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Выжившие после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также мэры этих городов выступили с протестами против проведения США ядерного испытания. Об этом пишет ТАСС.

Протесты были направлены послу США в Японии и американскому президенту. Мэр Хиросимы осудил действия Америки как идущее вразрез со стратегией отказа от ядерной энергии.

Национальная администрация по ядерной безопасности США заявляет о том, что эти испытания не противоречат Договору о запрещении ядерных испытаний.

Атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны повлекли за собой массовые жертвы.

# Международная политика

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