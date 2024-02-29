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В Хельсинки не запрещают ВСУ наносить удары финским оружием по РФ

29 февраля 2024 09:30
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Глава парламентского комитета по обороне Финляндии Юкка Копра сообщил, что Финляндия не запрещает Украине применять оружие, которое было ей передано, по российской территории. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление прозвучало в ответ на критику со стороны командира Сил обороны Эстонии Андруса Мерило, который признал ошибкой ограничения применения оружия только на украинской территории.

А министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, в основном такие запреты вводят страны, которые поставляли Украине дальнобойное оружие. По мнению России, поставка оружия в Украину препятствует разрешению конфликта и втягивает в него страны НАТО.

По словам президента России Владимира Путина, специальная операция в Украине была вынужденной мерой, поскольку у России «не осталось шансов поступить иначе».

# Международная политика

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