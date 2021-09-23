В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолёта Ан-26

Судьба шести членов экипажа до сих пор неизвестна. Напомним, 22 сентября в Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26. Он выполнял технический полет, целью которого была проверка работы средств связи. На борту находились шесть членов экипажа.