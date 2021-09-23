В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолёта Ан-26

Новости России. В Хабаровском крае обнаружили обломки предположительно пропавшего самолета Ан-26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Хабаровском крае обнаружили обломки предположительно пропавшего самолета Ан-26, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судьба шести членов экипажа до сих пор неизвестна. Напомним, 22 сентября в Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26. Он выполнял технический полет, целью которого была проверка работы средств связи. На борту находились шесть членов экипажа.
Поисково-спасательная операция была осложнена плохой погодой, темным временем суток и гористым рельефом местности. На ночь поиски с воздуха прекращались из-за неблагоприятной метеообстановки. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования ЧП. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета.