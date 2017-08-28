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В Хабаровске таксист заставил неоплативших пассажиров «умыться» зеленкой: проводится проверка

28 августа 2017 10:44
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Новости России. В Хабаровске таксист заставил девушек-пассажирок умыть лицо зеленкой.

В сети было опубликовано короткое видео, на котором запечатлено, как мужчина просит девушку намазать лицо зеленкой и наливает краситель ей в руки. Рядом стоит ее подруга и прячет свое лицо, которое уже зеленого цвета. На видео также можно заметить парня, который стоит спиной к камере, но его руки испачканы зеленкой. Несколько человек снимали происходящее на камеру.

В Хабаровске таксист заставил неоплативших пассажиров «умыться» зеленкой: проводится проверка-1

Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале в Хабаровске

Предположительно, у пассажиров не было денег на оплату проезда. На видео слышно, что у компании спрашивают, почему она ехала без денег. Действия девушки, которую снимали на видео, комментировали. Например, советовали «натирать и не лениться».

По последним данным, у пассажиров не хватило денег оплатить 105-километровую поездку в соседний город.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ, правоохранительные органы начали доследственную проверку случая: на видео есть признаки противоправных действий.

Личности участников инцидента устанавливаются.

К слову, при неправильном использовании раствора зеленки можно получить сильные химические ожоги.

# Фотофакт # Автомобили

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