В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы

Известно о семи заболевших. Четыре человека погибли. У них в крови выявили наличие вируса.

Первой инфицированной оказалась медсестра из города Гуеке, которая скончалась 28 января. Все заболевшие присутствовали на ее похоронах. Власти страны решили ввести ряд мер по противодействию эпидемии. Все, кто контактировал с заразившимися, будут изолированы. В ВОЗ уже заявили, что планируют оказать региону экстренную помощь.