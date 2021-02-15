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В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы

15 февраля 2021 10:06
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Новости Гвинеи. На юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка лихорадки Эболы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о семи заболевших. Четыре человека погибли. У них в крови выявили наличие вируса.

В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы-1

Первой инфицированной оказалась медсестра из города Гуеке, которая скончалась 28 января. Все заболевшие присутствовали на ее похоронах. Власти страны решили ввести ряд мер по противодействию эпидемии. Все, кто контактировал с заразившимися, будут изолированы. В ВОЗ уже заявили, что планируют оказать региону экстренную помощь.   

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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