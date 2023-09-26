В Гватемале жертвами наводнений стали 32 человека

Новости Гватемалы. В Гватемале увеличилось число погибших в результате наводнений. Жертвами стихии стали 32 человека. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на страну обрушились сильные ливни. Они привели к разливам рек. За сутки вода затопила километры земли. Бурные потоки и оползни сносят дома. Дороги завалены камнями и перекрыты. Продолжается масштабная поисковая операция. Она осложняется тем, что тяжелая техника не может добраться до зоны бедствия.