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В Гватемале жертвами наводнений стали 32 человека

26 сентября 2023 20:13
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Новости Гватемалы. В Гватемале увеличилось число погибших в результате наводнений. Жертвами стихии стали 32 человека. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале жертвами наводнений стали 32 человека-1

Напомним, на страну обрушились сильные ливни. Они привели к разливам рек. За сутки вода затопила километры земли. Бурные потоки и оползни сносят дома. Дороги завалены камнями и перекрыты. Продолжается масштабная поисковая операция. Она осложняется тем, что тяжелая техника не может добраться до зоны бедствия.

# Наводнение # Фотофакт

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